Макгрегор пренебрежительно обратился к "хейтерам"
Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор заявил, что ему безразличны высказывания его критиков
Об этом Макгрегор написал в Instagram.
"Я вытираю свою богатую задницу вашими чувствами по поводу моей работы. Я ничего не чувствую к вам, бездельники. Ничего!", - написал Макгрегор.
На турнире UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) 11 июля в Лас-Вегасе (США) ирландец проиграл техническим нокаутом американцу Дастину Пуарье после того, как не смог продолжить поединок из-за сломанной ноги.
Это был уже третий бой Макгрегора и Пуарье. В сентябре 2014 года ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою в январе 2021 Пуарье взял реванш и нокаутировал Макгрегора во втором раунде.
- Напомним, 11 июля Конор МакГрегор уступил Дастину Пуарье техническим нокаутом из-за перелома ноги.
- 14 июля Макгрегору запретили проводить поединки до конца 2021 из-за травмы.
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