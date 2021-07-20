Макгрегор пренебрежительно обратился к "хейтерам"

Об этом Макгрегор написал в Instagram.

"Я вытираю свою богатую задницу вашими чувствами по поводу моей работы. Я ничего не чувствую к вам, бездельники. Ничего!", - написал Макгрегор.

На турнире UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) 11 июля в Лас-Вегасе (США) ирландец проиграл техническим нокаутом американцу Дастину Пуарье после того, как не смог продолжить поединок из-за сломанной ноги.

Это был уже третий бой Макгрегора и Пуарье. В сентябре 2014 года ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою в январе 2021 Пуарье взял реванш и нокаутировал Макгрегора во втором раунде.

Напомним, 11 июля Конор МакГрегор уступил Дастину Пуарье техническим нокаутом из-за перелома ноги.

14 июля Макгрегору запретили проводить поединки до конца 2021 из-за травмы.

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