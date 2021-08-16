Макгрегор ошарашил своими амбициозными планами после ужасного перелома ноги
Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор МакГрегор поделился своими амбициозными планами на будущее карьеры
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Twitter Макгрегора.
Макгрегор собирается выиграть титул UFC и установить новые рекорды.
"Когда я буду драться за титул в полусреднем весе, то "вырублю" моего оппонента. И это будет самый быстрый нокаут в титульной схватке в UFC (13 секунд). Наибольшее число нокдауна в титульном поединке в UFC (5), а затем еще один нокаут в бою за пояс UFC. Три поединка, три нокаута, три новых рекорда. Уже не за горами! ", - написал Конор Макгрегор.
На турнире UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) 11 июля в Лас-Вегасе (США) ирландец проиграл техническим нокаутом американцу Дастину Пуарье после того, как не смог продолжить поединок из-за сломанной ноги.
Это был уже третий бой Макгрегора и Пуарье. В сентябре 2014 года ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою в январе 2021 года Пуарье взял реванш и нокаутировал Макгрегора во втором раунде.
- 11 июля ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор уступил американцу Дастину Пуарье техническим нокаутом из-за перелома ноги.
- 12 июля Макгрегор пригрозил семьи Дастину Пуарье , когда сломал ногу в их боя.
- 13 июля знаменитый боксер Флойд Мейвезер поиздевался над борцом Конором МакГрегором, который потерпел поражение от Дастина Пуарье техническим нокаутом.
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