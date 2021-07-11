Макгрегор из-за ужасного перелома проиграл Пуарье в главном бою года в UFC

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 264 в Лас-Вегасе (США) Макгрегор и Пуарье встретились в главном поединке вечера.

В первом раунде боя американец владел заметным преимуществом и устроил ирландцу настоящее избиение. Поединок неожиданно завершился на 5-й минуте, когда Макгрегор оступился и сломал ногу. Он покинул октагон на носилках, а рефери зафиксировал победу Пуарье техническим нокаутом.

Это была уже третья встреча между бойцами. В первом поединке в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, который прошел в январе 2021 года, Пуарье отомстил за поражение и нокаутировал ирландца во втором раунде.

9 июля ирландский боец Конор Макгрегор ударил ногой американца Дастина Пуарье на дуэли взглядов.

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