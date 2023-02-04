Макгрегор договорился о первом бое с 2021 года
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор и экспретендент на пояс Майкл Чендлер проведут поединок
Об этом сообщает официальный twitter-аккаунт UFC.
Глава UFC Дэйна Уайт объявил, что Макгрегор и Чендлер станут тренерами команд в The Ultimate Fighter, а в конце сезона проведут очный бой. Дата и место пока неизвестны.
В июле 2021 года на турнире UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в Лас-Вегасе (США) ирландец проиграл техническим нокаутом американцу Дастину Пуарье после того, как не смог продолжить поединок из-за сломанной ноги.
Это было уже третье сражение Макгрегора и Пуарье. В сентябре 2014 года ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою в январе 2021 года Пуарье взял реванш и нокаутировал Макгрегора во втором раунде.
Чендлер последний поединок провел в ноябре 2022 года, когда тоже досрочно уступил Пуарье.
- 1 июня отец Макгрегора возмутился словами Владимира Зеленского, который раскритиковал ирландского бойца смешанных единоборств за совместное фото с Владимиром Путиным.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.62
Покупка 39.62Продажа 40.33
-
EUR
Покупка 42.62Продажа 43.62
- Актуальное
- Важное