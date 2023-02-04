Макгрегор договорился о первом бое с 2021 года

Об этом сообщает официальный twitter-аккаунт UFC.

Глава UFC Дэйна Уайт объявил, что Макгрегор и Чендлер станут тренерами команд в The Ultimate Fighter, а в конце сезона проведут очный бой. Дата и место пока неизвестны.

В июле 2021 года на турнире UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в Лас-Вегасе (США) ирландец проиграл техническим нокаутом американцу Дастину Пуарье после того, как не смог продолжить поединок из-за сломанной ноги.

Это было уже третье сражение Макгрегора и Пуарье. В сентябре 2014 года ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою в январе 2021 года Пуарье взял реванш и нокаутировал Макгрегора во втором раунде.

Чендлер последний поединок провел в ноябре 2022 года, когда тоже досрочно уступил Пуарье.