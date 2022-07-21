Об этом сообщает Балканский обозреватель.

"Решения приняты во избежание спекулятивных действий трейдеров и производителей и защиты внутреннего производства, внутреннего рынка и граждан, а также поддержки внутреннего рынка", - заявил министр экономики Македонии Крэшник Бектеши.

"В условиях экономического кризиса, вызванного военными событиями в Украине и перебоями на мировом рынке пшеницы, где наблюдается серьезный дефицит пшеницы, необходимо предотвратить возможные дополнительные дестабилизации на рынке этих основных пищевых продуктов, необходимых для питания населения", - отмечается в сообщении правительства страны.

Кроме того, "в целях предотвращения и избежания последствий, вызванных повышенным спросом населения на дрова, вызванным энергетическим кризисом на мировом рынке", Македония ввела временные ограничения на вывоз дров, пеллет и необработанной древесины.

Таким образом, экспорт пшеницы и пшеничной муки, а также экспорт дров и пеллет запрещены до конца 2022 года.

Правительство также повторно отменило ввозную пошлину на импорт пищевого подсолнечного масла "в связи с необходимостью оградить внутренний рынок от роста цен".

Такие ограничения действовали до 31 мая 2022 года. Их продлили до конца 2022 года.

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