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"Это атака на демократию": Маркарова предупредила, что Путин не остановится на Украине в случае нового вторжения

31 января, 2022 понедельник
09:32
Общество

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что президент РФ Владимир Путин напал на Украину потому, что она избрала демократию

Об этом она сказала в интервью телеканалу CBS .

"Если Россия продолжит наступление на Украину, то, конечно, на Украине она не остановится... Вот почему в интересах Европы и всего демократического мира помочь нам защитить себя, а также показать, что международное верховенство права еще работает", отметила посол.

Она добавила, что президент РФ Владимир Путин напал на Украину, поскольку она избрала демократию.

"Причина, по которой Путин напал на нас, не в том, что он хочет Украину или только Украину. Причина, по которой он напал на нас, заключается в том, что мы выбрали демократию и имеем евроатлантические и европейские устремления. Поэтому это атака на демократию, и я считаю, что никто не застрахован, если Украина подвергнется нападению. Мы не хотим быть частью Советского Союза, Российской империи или Российской Федерации. Мы хотим быть суверенными, мы суверенны и мы боремся за свою независимость", - отметила Оксана Макарова.

Кроме того, посол опровергла информацию о напряжении в отношениях США и Украины.

"Никаких трений нет", - сказала она

По словам Оксаны Макаровой, несмотря на дискуссии и разногласия между Киевом и Вашингтоном, США остается стратегическим партнером и "стратегическим другом" Украины.

С Соединенными Штатами, особенно с другими партнерами и союзниками, у нас могут быть разногласия по поводу того, когда вводить санкции, у нас могут быть разногласия по некоторым вопросам, но это дружеские, открытые и откровенные дискуссии", - пояснила она.

Оксана Маркарова добавила, что в течение последнего года отношения США и Украины были на "наивысшем уровне" за последние 30 лет.

Говоря, что Украина "снижает риск" возможного вторжения РФ, посол подчеркнула: "Мы не уменьшаем риска. На самом деле мы видим ситуацию таким образом, и мы видим наращивание, и мы также знаем, на что способна Россия (...), но в то же время, чтобы защитить нашу страну, мы не можем позволить себе паниковать.

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Новости
Украина
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Оксана Маркарова
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