Макаров, Киевской области, в "серой зоне", никакие войска его не контролируют, - заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ
Поселок Макаров Киевской области полностью не контролируют ни украинская, ни российская армия
Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич, передает Liga.Net .
"Макаров на сегодняшний день, он, скажем так, "в серой зоне". Он и ими не до конца занят, он ими не контролируется. И нашими войсками... Он не контролируется никем на сегодняшний день, можно так сказать. Но принимаются меры", - сказал генерал.
Грузевич объяснил, что силы россиян сейчас очень растянуты, поэтому они в некоторых местах то появляются, то отходят.
Читайте также: ВСУ освободили Макаров, отбили 13 атак, уничтожили более 30 единиц техники и более 300 оккупантов, - Генштаб ВСУ
"То есть враг действует наскоками. Пробует. Ищет слабые места. Как мы говорим, проводит разведку боем – где можно в ближайшее время продвинуться вперед. Но у него не получается. То есть Макаров, можно сказать, почти "серая зона" – ни вашим, ни нашим", – сказал он.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.18Продажа 33.25
- Актуальное
- Важное