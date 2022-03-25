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Главная война с Россией Макаров, Киевской области, в "серой зоне", никакие войска его не контролируют, - заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ

Макаров, Киевской области, в "серой зоне", никакие войска его не контролируют, - заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ

25 мартa, 2022 пятница
15:53
война с Россией

Поселок Макаров Киевской области полностью не контролируют ни украинская, ни российская армия

Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич, передает Liga.Net .

"Макаров на сегодняшний день, он, скажем так, "в серой зоне". Он и ими не до конца занят, он ими не контролируется. И нашими войсками... Он не контролируется никем на сегодняшний день, можно так сказать. Но принимаются меры", - сказал генерал.

Грузевич объяснил, что силы россиян сейчас очень растянуты, поэтому они в некоторых местах то появляются, то отходят.

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"То есть враг действует наскоками. Пробует. Ищет слабые места. Как мы говорим, проводит разведку боем – где можно в ближайшее время продвинуться вперед. Но у него не получается. То есть Макаров, можно сказать, почти "серая зона" – ни вашим, ни нашим", – сказал он.

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серая зона
Макаров
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