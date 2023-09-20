Макароны по-флотски: классический рецепт легкого и вкусного блюда

Популярно это блюдо среди людей постсоветских стран, ведь сформировалось еще в 50-х годах двадцатого века в СССР. Историки утверждают, что, вероятно, первоначально этот рецепт был разработан и популяризирован в контексте военно-приготовления и включал в себя использование солонины. Эта теория имеет смысл, ведь маловероятно, что моряки могли получать свежее мясо. Довольно часто макароны по-флотски называют очень упрощенной версией классического итальянского блюда – паста болоньезе.

Но сегодня можно с уверенностью утверждать, что этот вариант пасты прижился не только по своему вкусу, но и благодаря легкости и скорости приготовления, что делает его незаменимым в арсенале каждой хозяйки.

Макароны по-флотски с фаршем

Ингредиенты:

трубчатые макароны (тортильони, пенне, букатини и т.п.) – 400 г

мясной фарш (из свинины, или ассорти говядина + свинина) – 500 г

сливочное масло – 50 г

растительное масло – 2-3 ст. л.

две репчатых луковицы

вода

соль и перец по вкусу

Макароны по-флотски. Рецепт приготовления пошагово:

Если у вас не фарш, а целый кусок мяса, необходимо его промыть, нарезать на небольшие части и пропустить через мясорубку. Затем нужно очистить и порезать на маленькие кубики лук. Хорошо разогреваем большую сковороду с растительным маслом и добавляем лук. Жарим около 5 минут на среднем огне и как только лук начнет румяниться, добавляем сырой мясной фарш. Жарим еще 15-20 минут, пока мясо не будет готово. Добавляем соль и перец по вкусу. Ставим на огонь кастрюлю и наливаем воду (добавьте такое количество воды, учитывая, что макароны должны увеличиться в размере где-то в 1.5 раза). Насыпьте щепотку соли и перемешайте. Как только вода закипит, всыпайте в кастрюлю макароны и готовьте, как указано на упаковке. Обычно приготовление занимает 8-12 минут на маленьком огне. Далее необходимо слить воду с макарон, пересыпать их в сковороду с готовым фаршем и положить сливочное масло. Ставим на огонь и тушим 1-2 минуты. На этом этапе блюдо готово. Но если есть желание, можно еще добавить томатную пасту или сыр и подержать на сковороде еще несколько минут.

Фото: Freepik

Существуют варианты как приготовить макароны по-флотски еще быстрее. Для этого необходимо около 20 минут времени и два основных продукта – макароны и мясные консервы. Консервированное тушеное мясо выступает как основной источник белка и придает определенный вкус. Такое блюдо идеально подходит для быстрого и сытного обеда или ужина.

Макароны по-флотски с тушенкой:

Ингредиенты:

трубчатые макароны – 300 г

мясные консервы – 400 г

одна репчатая луковица

чеснок – 2-4 зубчика

сливочное масло – 50 г

кетчуп – 3 ст. л.

вода

соль и перец по вкусу

зелень (для подачи)

Пошаговое приготовление:

Варим макароны как указано на упаковке. Далее делаем зажарку. Очищаем и режем лук на маленькие кубики. Ставим на огонь сковороду и топим сливочное масло. Как только сковорода хорошо разогреется, добавляем лук. Необходимо обжарить до золотистого цвета 4-6 минут. Выжимаем к луку чеснок, добавляем кетчуп и консервы. Перчим и подсаливаем (при необходимости, ведь консервированное мясо обычно уже с солью), продолжаем тушить еще пару минут. Готовые макароны смешиваем с мясной внутренностью. Нарезаем зелень (петрушку, укроп или базилик) и добавляем в пруд. Готово!

Фото: Freepik