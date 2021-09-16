Магучих заявила, что украинские спортсмены получили инструкции, как вести себя с россиянами на соревнованиях

Об этом легкоатлетка рассказала в интервью Информатор FM.

По словам Ярославы Магучих, через совместное фото которой с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио развернулся скандал, украинские спортсмены получили инструкции, как в дальнейшем себя вести с русскими.

"Инструкции появились. Но движемся дальше и посмотрим, как это будет в будущем", - сказала сваи магучие.

Она призналась, что из-за негативной реакции на фото с Ласицкене ей было эмоционально тяжело.

"Это было трудно, когда мы были на Олимпиаде, когда все произошло. Но потом меня мой тренер настраивала, что надо отвлечься, делать свое дело и спокойнее реагировать на это. Спасибо ей и моим родителям, которые меня поддерживали, и еще многим людям, которые оказывали поддержку. Это помогало не опускать руки", - отметила сваи магучие.

9 сентября вокруг Ярославы Магучих возник новый скандал, после того, как она снова сфотографировалась с Марией Ласицкене после финала "Бриллиантовой лиги".

10 сентября сваи магучие заявила, что снова снялась с россиянкой Ласицкене по просьбе Камилы Лицвинко из Польши.

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