Магучих выиграла финал "Бриллиантовой лиги-2023" и установила рекорд сезона в прыжках в высоту

Об этом пишет "Общественный спорт".

В финал главного коммерческого соревнования по легкой атлетике в прыжках в высоту прошли три украинки: Ирина Геращенко, Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Первыми среди украинок начали соревнования Геращенко и Левченко, которые без ошибок совершили прыжки на высоте 1,83 и 1,86 метра.

Магучих выполнила первый скачок на высоте 1.91 м, которую взяла в первой попытке. Левченко одолела ее в третью, а Геращенко не выполнила ни одного удачного прыжка и выбыла из соревнований и заняла седьмое место.

Отмечается, что Ярослава Магучих прыгнула в высоту на 2,03 метра.

Второе место заняла австралийка Никола Олислагерс – 2,03 метра, а третье – сербка Ангелина Топич с результатом 1,95 метра.