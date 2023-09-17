Магучих выиграла финал "Бриллиантовой лиги-2023" и установила рекорд сезона в прыжках в высоту
Украинская спортсменка Ярослава Магучих с рекордом сезона выиграла финал Бриллиантовой лиги-2023 по прыжкам в высоту
Об этом пишет "Общественный спорт".
В финал главного коммерческого соревнования по легкой атлетике в прыжках в высоту прошли три украинки: Ирина Геращенко, Ярослава Магучих и Юлия Левченко.
Первыми среди украинок начали соревнования Геращенко и Левченко, которые без ошибок совершили прыжки на высоте 1,83 и 1,86 метра.
Магучих выполнила первый скачок на высоте 1.91 м, которую взяла в первой попытке. Левченко одолела ее в третью, а Геращенко не выполнила ни одного удачного прыжка и выбыла из соревнований и заняла седьмое место.
Отмечается, что Ярослава Магучих прыгнула в высоту на 2,03 метра.
Второе место заняла австралийка Никола Олислагерс – 2,03 метра, а третье – сербка Ангелина Топич с результатом 1,95 метра.
- Напомним, что в конце августа Ярослава Магучих завоевала золотую медаль в прыжках в высоту и стала впервые в карьере чемпионкой мира.
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