Магучих в "Бриллиантовой лиге" взяла у россиянки реванш за поражение на Олимпиаде-2020
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла соревнования по прыжкам в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Бельгии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Брюсселе Магучих победила с результатом 2,02 м. Второй стала россиянка Мария Ласицкене, третьей - австралийка Никола Макдермонт. Оба прыгнули на 2,00 м. Еще одна украинка - Ирина Геращенко с показателем 1,92 м финишировала четвертой.
Таким образом, Магучих взяла у Ласицкене реванш за поражение на Олимпиаде-2020, где представительница Олимпийского комитета России стала первой, а украинка завоевала бронзу.
- Напомним, 7 августа Ярослава Магучих в прыжках в высоту завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.82
Покупка 26.82Продажа 27.06
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.15
- Актуальное
- Важное