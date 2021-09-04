Магучих в "Бриллиантовой лиге" взяла у россиянки реванш за поражение на Олимпиаде-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Брюсселе Магучих победила с результатом 2,02 м. Второй стала россиянка Мария Ласицкене, третьей - австралийка Никола Макдермонт. Оба прыгнули на 2,00 м. Еще одна украинка - Ирина Геращенко с показателем 1,92 м финишировала четвертой.

Таким образом, Магучих взяла у Ласицкене реванш за поражение на Олимпиаде-2020, где представительница Олимпийского комитета России стала первой, а украинка завоевала бронзу.