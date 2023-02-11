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Магучих с рекордом сезона победила на соревнованиях во Франции

11 февраля, 2023 суббота
22:03
Спорт

Украинка Ярослава Магучих с рекордом сезона одержала победу на турнире во французском Меце

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня, 11 февраля, во французском Меце состоялся турнир серии World Athletics Indoor Tour Silver по прыжкам в высоту. Победу одержала украинка Ярослава Магучих.

Украинка торжествовала с собственным рекордом сезона. Спортсменка показала результат 2,02 м. Ярослава Магучих также попыталась покорить высоту в 2,07 м, однако не сумела.

Другая украинка Юлия Левченко показала результат 1,92 м и заняла третье место. Екатерина Табашник – четвертая – 1,87 м.

World Athletics Indoor Tour Silver

Прыжки в высоту. Женщины

11 февраля

1. Ярослава Магучих (Украина) – 1,95 м

2. Брит Верман (Нидерланды) – 1,96 м

3. Юлия Левченко (Украина) – 1,92 м

4. Екатерина Табашник (Украина) – 1,90 м

5. Навал Менике (Франция) – 1,87 м

  • 4 февраля украинка Ярослава Магучих с рекордом одержала победу на турнире во французском Валь-де-Рее.
Украина
Ярослава Магучих
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