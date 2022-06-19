Магучих с рекордом сезона победила на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже

Об этом сообщает Еспресо.TV.

18 июня в Париже прошел очередной этап "Бриллиантовой лиги". В соревнованиях по прыжкам Украина впервые в истории была представлена четырьмя спортсменками, которые в итоге очень успешно выступили.

Во второй попытке Ярослава Магучих показала лучший результат сезона 201 см, который в итоге принес ей победу.

Ирина Геращенко с первой попытки взяла высоту 198 см и заняла вторую позицию, а Юлия Левченко с результатом 195 см взяла "бронзу".

Екатерина Табашник завершила соревнование на 6-й позиции. Украинка со второй попытки взяла высоту 195 см.

Бриллиантовая лига

Париж (Франция)

Прыжки в высоту. Женщины

18 июня

1. Ярослава Магучих (Украина) – 201 см

2. Ирина Геращенко (Украина) – 198 см

3. Юлия Левченко (Украина) – 195 см

3. Никола Олислагерс (Астралия) – 195 см

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6. Екатерина Табашник (Украина) – 195 см