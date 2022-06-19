Магучих с рекордом сезона победила на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила на соревнованиях по прыжкам в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже
Об этом сообщает Еспресо.TV.
18 июня в Париже прошел очередной этап "Бриллиантовой лиги". В соревнованиях по прыжкам Украина впервые в истории была представлена четырьмя спортсменками, которые в итоге очень успешно выступили.
Во второй попытке Ярослава Магучих показала лучший результат сезона 201 см, который в итоге принес ей победу.
Ирина Геращенко с первой попытки взяла высоту 198 см и заняла вторую позицию, а Юлия Левченко с результатом 195 см взяла "бронзу".
Екатерина Табашник завершила соревнование на 6-й позиции. Украинка со второй попытки взяла высоту 195 см.
Бриллиантовая лига
Париж (Франция)
Прыжки в высоту. Женщины
18 июня
1. Ярослава Магучих (Украина) – 201 см
2. Ирина Геращенко (Украина) – 198 см
3. Юлия Левченко (Украина) – 195 см
3. Никола Олислагерс (Астралия) – 195 см
...
6. Екатерина Табашник (Украина) – 195 см
- Напомним, 19 марта Ярослава Магучих выиграла чемпионат мира в помещении в прыжках в высоту.
- После этого Магучих призвала мировое сообщество к действенным шагам , чтобы остановить российскую агрессию.
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