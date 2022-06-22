Магучих с новым рекордом сезона победила на турнире в Чехии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Магучих покорила высоту 203 см и обновила свой рекорд сезона. 20-летняя украинка пыталась также взять высоту 2.05 м, но не сумела прыгнуть столь высоко.

Другая украинка Ирина Геращенко у Брно стала второй. Екатерина Табашник – четвертая.

Brnenská laťka-2022

Брно, Чехия

Прыжки в высоту. Женщины

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2.03 м

2. Ирина Геращенко (Украина) – 1.97 м

3. Сафина Садуллаева (Узбекистан) – 1.91 м

4. Екатерина Табашник (Украина) – 1.91 м

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