Магучих с новым рекордом сезона победила на турнире в Чехии
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила на турнире в чешском Брно
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Магучих покорила высоту 203 см и обновила свой рекорд сезона. 20-летняя украинка пыталась также взять высоту 2.05 м, но не сумела прыгнуть столь высоко.
Другая украинка Ирина Геращенко у Брно стала второй. Екатерина Табашник – четвертая.
Brnenská laťka-2022
Брно, Чехия
Прыжки в высоту. Женщины
1. Ярослава Магучих (Украина) – 2.03 м
2. Ирина Геращенко (Украина) – 1.97 м
3. Сафина Садуллаева (Узбекистан) – 1.91 м
4. Екатерина Табашник (Украина) – 1.91 м
- Напомним, 19 марта Ярослава Магучих выиграла чемпионат мира в помещении в прыжках в высоту.
- После этого Магучих призвала мировое сообщество к действенным шагам , чтобы остановить российскую агрессию.
- 19 июня украинская легкоатлетка победила на соревнованиях по прыжкам в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже.
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