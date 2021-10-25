Магучих рассказала, как познакомилась с Ласицкене и отказалась комментировать допинговые скандалы россиян

Об этом сообщает "Трибуна".



Магучих познакомилась с Ласицкене в 2018 году.



"Да, мы с ней давно знакомы. Мы познакомились в 2018 году на этапе "Бриллиантовой лиги". Она была топовой спортсменкой, приезжала на старты. На 2019 год она выиграла 50 соревнований подряд. Конечно ее знали. Мы с ней познакомились на коммерциях. Затем у них произошла проблема, им вообще не дали нейтральный статус, она нигде не выступала, кроме внутренних соревнований, она боролась с этим, поэтому сложно. Она и письма писала, интервью давала против, чтобы меняли. Многие атлеты, у которых чистый нейтральный статус, они обращались в международные федерации по допингу", - сказала украинка.



Также Ярослава Магучих отказалась комментировать допинговые скандалы с российскими легкоатлетами.



"Я, честно, не хочу лезть. Никак, скажем так. Есть свои плюсы и минусы. Нельзя сказать, как ты к этому относишься, потому что я не в этой среде, я живу здесь, я не знаю всех нюансов, всей ситуации . Я не могу сказать, честно. Не хочу. Всегда если что-то скажу, то будет перевернуто, поэтому я просто воздержусь", - завершила мысль Магучих.

9 сентября вокруг Ярославы Магучих возник новый скандал, после того, как она снова сфотографировалась с Марией Ласицкене после финала "Бриллиантовой лиги".

10 сентября Магучих заявила, что снова снялась с россиянкой Ласицкене по просьбе Камилы Лицвинко из Польши.

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