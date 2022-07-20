Об этом сообщает NRK .

"Мария Ласицкене только после трех месяцев войны написала письмо Томасу Баху. И это все, что она написала. Это очень плохо. Это часть моей жизни, и это был опыт, который укрепил меня морально. Часть меня сожалеет о том фото. Это произошло, и я не могу этого изменить", - сказала Магучих.

Она добавила, что после начала полномасштабной войны РФ против Украины не общалась с российскими спортсменами.

"У нас больше нет отношений. До 24 февраля все спортсменки общались между собой, мы общались с русскими, но все изменилось. Никто из них ничего не написал. Они молчат. Многие спортсменки говорят, что это не их проблемы. Они не понимают, что это российское вторжение в мою Украину. Но потом заявляют: "Мы ничего не можем сделать". Они могут сделать что угодно. Почему они так думают?", - спросила Магучих.

Украинская легкоатлетка сфотографировалась с Марией Ласицкене после соревнований на Олимпийских играх в Токио в августе 2021 года. Это вызвало в Украине резкую критику в адрес легкоатлетки.

Ярослава Магучих 20 июля завоевала серебро в прыжках в высоту на чемпионате мира.

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