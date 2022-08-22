Об этом сообщает Еспресо.TV.

На чемпионате Европы в Мюнхене (Германия) Магучих победила с результатом 1,95 м. Она впервые в карьере выиграла ЧЕ. Эта победа оказалась первой в прыжках в высоту среди женщин для сборной Украины за все время участия в континентальном первенстве.

В целом на ЧЕ-2022 для Украины это золото оказалось вторым. Кроме Магучих, чемпионкой Европы в тройном прыжке стала Марина Бех-Романчук.

20-летняя Ярослава Магучих также является двукратной чемпионкой мира и бронзовой медалисткой Олимпиады-2020.

ЧЕ по легкой атлетике

Прыжки в высоту

Женщины

21 августа

1. Ярослава Магучих (Украина) 1,95 м

2. Мария Вукович (Черногория) 1,95м

3. Ангелина Топич (Сербия) 1,93 м

5. Ирина Геращенко (Украина) 1,93 м

9. Юлия Левченко (Украина) 1,86 м

19 августа Марина Бех-Романчук выиграла соревнование в тройном прыжке на ЧЕ-2022.

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