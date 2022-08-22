Магучих принесла Украине историческое золото чемпионата Европы
Ярослава Магучих принесла сборной Украины первую за все время участия в чемпионатах Европы золотую медаль в прыжках в высоту среди женщин
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На чемпионате Европы в Мюнхене (Германия) Магучих победила с результатом 1,95 м. Она впервые в карьере выиграла ЧЕ. Эта победа оказалась первой в прыжках в высоту среди женщин для сборной Украины за все время участия в континентальном первенстве.
В целом на ЧЕ-2022 для Украины это золото оказалось вторым. Кроме Магучих, чемпионкой Европы в тройном прыжке стала Марина Бех-Романчук.
20-летняя Ярослава Магучих также является двукратной чемпионкой мира и бронзовой медалисткой Олимпиады-2020.
ЧЕ по легкой атлетике
Прыжки в высоту
Женщины
21 августа
1. Ярослава Магучих (Украина) 1,95 м
2. Мария Вукович (Черногория) 1,95м
3. Ангелина Топич (Сербия) 1,93 м
5. Ирина Геращенко (Украина) 1,93 м
9. Юлия Левченко (Украина) 1,86 м
- 19 августа Марина Бех-Романчук выиграла соревнование в тройном прыжке на ЧЕ-2022.
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