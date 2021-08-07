Магучих принесла Украине еще одну бронзу Олимпиады-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украина в финале в прыжках в высоту представляли сразу три легкатлеткы - Ирина Геращенко, Юлия Левченко и ЯрославаМагучих, которая с результатом 2,03 м была лидером сезона в мире.

Левченко с результатом 1,96 м стала восьмой. Геращенко с попыткой на 1,98 м заняла четвертую позицию. Магучих гарантировала себе бронзу, взлетев на 2,00 м.Украинка в следующей попытке неудачно штурмовала высоту 2,02 м и подняла планку на 2,04 м, но взять ее не сумела и получила бронзовую медаль.

Золото с результатом 2,04 м взяла Мария Ласицкене из команды олимпийского комитета России. Серебро получила австралийка Никола Макдермотт, которая прыгнула на 2,02 м.

Всего за 15 соревновательных дней Олимпиады-2020 Украина получила 18 медалей. Золото в категории до 87 кг выиграл борец Жан Беленюк. У еще одного представителя греко-римского стиля Парвиза Насибова серебряная медаль в весе до 67 кг. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Серебро и бронзу выиграла спортсменка Людмила Лузан - она стала третьей на дистанции 200 м на каноэ-одиночке, и финишировала второй на дистанции 500 м с Анастасией Четвериков. Боксер Александр Хижняк получил серебро в весе до 75 кг.

В каратэ Анжелика Терлюга заняла второе место в категории до 55 кг, а Станислав Горуна стал третьим в весе до 75 кг. Борец Алла Черкасова завоевала бронзу в категории до 68 кг, а Ирина Коляденко заняла третье место в категории до 62 кг. Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета, теннисистка Элина Свитолина и Марта Федина и Анастасия Савчук среди дуэтов в артистическом плавании, которые также стали третьими в составе сборной Украины является групповым делам.