Магучих после амбициозного заявления о мировом рекорде победила на этапе "Бриллиантовой лиги"
В пятницу, 8 сентября, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила на этапе "Бриллиантовой лиги"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На этапе "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала единственной спортсменкой, которая смогла прыгнуть на 2 метра с первой попытки.
Магучих также пыталась преодолеть отметку в 2,04 м, однако не показала ни одной удачной попытки.
Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко с результатом 1,91 м и стала четвертой.
Для Магучих это 5-й этап на "Бриллиантовой лиге" в этом сезоне. Украинка побеждала в Рабате и Семене, а также завоевала бронзу в Лозанне и Монако.
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