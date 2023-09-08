Магучих после амбициозного заявления о мировом рекорде победила на этапе "Бриллиантовой лиги"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На этапе "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала единственной спортсменкой, которая смогла прыгнуть на 2 метра с первой попытки.

Магучих также пыталась преодолеть отметку в 2,04 м, однако не показала ни одной удачной попытки.

Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко с результатом 1,91 м и стала четвертой.

Для Магучих это 5-й этап на "Бриллиантовой лиге" в этом сезоне. Украинка побеждала в Рабате и Семене, а также завоевала бронзу в Лозанне и Монако.