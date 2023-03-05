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Обновлено

Магучих получила золото ЧЕ по легкой атлетике, Табашник выиграла бронзу

5 мартa, 2023 воскресенье
10:36
Спорт

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла золотую медаль чемпионата Европы в прыжках в высоту, еще одна представительница нашей страны – Екатерина Табашник – получила бронзу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На ЧЕ в помещении в Стамбуле Ярослава Магучих в финале гарантировала себе золото прыжком на 1 м 98 см.

Еще одна украинка - Екатерина Табашник - завоевала бронзу с результатом 1,94 м. Серебро получила нидерландка Брит Веерман, которая одолела планку на высоте 1,96 м.

После того, как обеспечила себе золотую награду, Магучих пыталась одолеть высоту 2,03 м, но не смогла с ней справиться.

21-летняя Ярослава Магучих выиграла ЧЕ в помещении в третий раз в карьере. Она также является действующей чемпионкой мира в зале и чемпионкой Европы по прыжкам в высоту на открытом воздухе. Кроме того, украинка дважды выигрывала серебро ЧМ и бронзу Олимпиды-2020.

На ЧЕ-2023 в Стамбуле сборная Украины также завоевала бронзу в толкании ядра, которую с национальным рекордом в зале - 21,84 м - нашей команде принес Роман Кокошко. 

ЧЕ по легкой атлетке

Стамбул, Турция

5 марта

1. Ярослава Магучих (Украина) – 1,98 м

2. Брит Веерман (Нидерланды) – 1,96 м

3. Екатерина Табашник (Украина) – 1,94 м

5. Юлия Левченко (Украина) – 1,94 м

Ярослава Магучих
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