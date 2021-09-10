Магучих ответила на критику ее совместного фото с россиянкой
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих заявила, что сфотографировалась вместе с россиянкой Марией Ласицкене по просьбе Камилы Лицвинко из Польши
Об этом сваи магучие написала в Instagram.
Она заявила, что из-за совместных фото с россиянкой Марией Ласицкене на нее вылилось много грязи и призвала критиков быть корректными.
"С завершением сезона хочу поставить точку еще в одном вопросе.
За последний месяц я выслушала о себе много интересного. Безусловно каждый имеет свою точку зрения, но давайте хотя бы выражать ее корректно. Вместо того, чтобы писать мне всякую гадость займитесь собой и используйте время с пользой", - призвала Магучих.
Она добавила, что снялась с Марией Ласицкене на совместном фото после этапа "Бриллиантовой лиги" по просьбе Камилы Лицвинко из Польши, которая завершает карьеру, но не обнималась с россиянкой.
"Теперь по фото: оно было сделано по просьбе прыгуньи Камилы Лицвинко, которая завершает свою карьеру и хотела запечатлеть эти воспоминания. И теперь кульминация: обнимает меня не Мария, а Никола Макдермотт, представительница Австралии, будьте внимательнее, пожалуйста", - попросила Магучих.
- Напомним, 7 августа, Ярослава Магучих обнялась с Марией Ласицкене после окончанием соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2020.
- 9 сентября вокруг Ярославы Магучих возник новый скандал, после того, как она снова сфотографировалась с Марией Ласицкене после финала "Бриллиантовой лиги".
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