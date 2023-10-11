Магучих номинировали на звание лучшей легкоатлетки 2023 года
Украинка Ярослава Магучих борется за титул лучшей легкоатлетки 2023 года
Об этом сообщает World Athletics.
Всемирная руководящая организация в легкой атлетике представила список номинантов на звание лучшей спортсменки 2023 года. Нашлось место для украинки Ярославы Магучих, которая в этом году стала чемпионкой мира в прыжках в высоту, а также выиграла "Бриллиантовую лигу".
Список номинантов, кроме Ярославы Магучих:
- Тигист Ассефу (Эфиопия) – обладательница мирового рекорда в марафоне;
- Фемке Бол (Нидерланды) – чемпионка мира в беге на 400 м с барьерами;
- Шерика Джексон (Ямайка) - чемпионка "Бриллиантовой лиги" в беге на 100 м и 200 м;
- Фаит Кипьегон (Кения) – чемпионка мира в беге на 1500 м и 5000 м;
- Харуку Китагути (Япония) - чемпионка мира и чемпионку "Бриллиантовой лиги" в метании копья;
- Марию Перес (Испания) – чемпионка мира в спортивной ходьбе на 20 км и 35 км;
- Гудаф Цегай (Эфиопия) – чемпионка мира в беге на 10 000 м и чемпионка "Бриллиантовой лиги" в беге на 5000 м;
- Ша'Керри Ричардсон (США) – чемпионка мира в беге на 100 м;
- Юлимар Рохас (Венесуэла) - чемпионка мира и "Бриллиантовой лиги" в тройном прыжке;
- Винфред Яви (Бахрейн) – чемпионка мира и "Бриллиантовой лиги" в беге на 3000 м с барьерами.
Голосование продлится до 28 октября. Финалисток объявят 13-14 ноября, победительницу – 11 декабря.
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