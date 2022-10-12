Магучих борется за звание лучшей легкоатлетки мира
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих претендует на звание "Лучшая легкоатлетка мира в 2022 году"
Об этом сообщает World Athletics.
За звание лучшей спортсменки 2022 года борются 10 спортсменок: Ярослава Магучих, Кимберли Гарсия, Шона Миллер, Шерика Джексон, Фаит Кипьегон, Тоби Амусан, Сидни Маклафин, Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, Чейз Или и Юлимар.
Украинцы могут проголосовать за нашу легкоатлетку. Для этого нужно поставить лайк под этим сообщением.
- 12 октября украинская спортсменка Ярослава Магучих победила в финале Бриллиантовой лиги, у Геращенко и Бех-Романчук – серебро.
- Ранее Магучих также вошла в тройку финалисток в голосовании за лучшую легкоатлетку года в Европе.
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