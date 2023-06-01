Магнитная буря накроет Землю 2 июня: метеозависимые могут ощущать головную боль
В июне ожидаются магнитные бури. Первая мощная буря накроет Землю уже 2 июня, а следующая – 18 июня. В эти дни метеозависимые могут ощущать головную боль
Об этом свидетельствуют данные Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США.
В июне ожидается пять магнитных бурь. Первая из них ожидается 2 июня, последующие – 10 и 16 июня. Эти бури будут однодневными и слабыми (4 балла).
Затем сильная буря мощностью 5 баллов будет продолжаться три дня подряд – с 18 по 20 июня.
Последний день месяца – 30 июня – вновь отметится повышенной солнечной активностью. Мощность этой бури составит 4 балла.
- 2 июня, по прогнозу от Наталки Диденко, в Украину придут дожди.
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