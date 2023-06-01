Об этом свидетельствуют данные Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США.

В июне ожидается пять магнитных бурь. Первая из них ожидается 2 июня, последующие – 10 и 16 июня. Эти бури будут однодневными и слабыми (4 балла).

Затем сильная буря мощностью 5 баллов будет продолжаться три дня подряд – с 18 по 20 июня.

Последний день месяца – 30 июня – вновь отметится повышенной солнечной активностью. Мощность этой бури составит 4 балла.