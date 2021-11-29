Магдалену Андерссон вторично назначили премьер-министром Швеции
В понедельник, 29 ноября, Магдалену Андерссон назначили премьер-министром Швеции, на этот раз она официально вступила в должность
Об этом сообщает Euronews.
29 ноября Магдалену Андерссон снова избрали на должность премьер-министра Швеции. От поражения ее спасло пару голосов: из 349 членов шведского парламента Риксдага против нее проголосовали 173.
Правительство, которое формировали в течение недель переговоров, было быстро свергнуто. Спикер Риксдага Андреас Норлен сказал, что "сожалеет" о случившемся 24 ноября и после опроса лидеров партий пришел к выводу, что стоит назначить голосование для переизбрания Андерссон.
На прошлой неделе Андерссон хоть и была провозглашена премьер-министром на несколько часов, однако она не вступила в должность официально. На этот раз Магдалена Андерссон возглавит однопартийное правительство меньшинства, состоящее только из социал-демократов.
- Напомним, в среду 24 ноября она стала первой женщиной, возглавившей правительство Швеции.
- В прошлый раз через несколько часов после назначения Андерссон подала в отставку, поскольку ее предложение по бюджету потерпело поражение в парламенте, и она потеряла поддержку Партии зеленых в своей коалиции.
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