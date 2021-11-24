Магдалена Андерссон стала первой женщиной, возглавившей правительство Швеции

Об этом сообщает SVT.



В среду утром Швеция избрала своего 34-го премьер-министра – лидера Социал-демократической партии и министра финансов Магдалену Андерссон.



Андерссон стала первой женщиной на этом посту в истории Швеции. Издание отмечает, что это событие произошло через 100 лет после того, как в государстве было введено всеобщее избирательное право. До этого Швеция являлась единственной скандинавской страной, правительство которой никогда не возглавляла женщина.



Избрание 54-летней Магдалены Андерссон сопровождалось громкими аплодисментами в зале.



По законодательству Швеции кандидату нужно убедить большинство депутатов не голосовать против нее. Среди 349 членов шведского парламента Риксдага против нее проголосовали 174, за – 117, и еще 57 воздержались.



Андерссон получила поддержку Левой партии, пообещав, что повысит пенсии по их требованию.



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