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МАГАТЭ запускает программу помощи Украине

9 июня, 2023 пятница
20:30
Мир

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 9 июня объявил о программе помощи Украине в ответ на затопление дамбы в Новой Каховке

Об этом Гросси заявил в видеообращении, которое опубликовано на его странице в Twitter и на сайте МАГАТЭ.

"Сегодня я запускаю программу помощи Украине в ответ на затопление дамбы в Новой Каховке и запрос президента Украины Владимира Зеленского по поводу международной помощи", – сказал Гросси.

Он напомнил, что на днях возглавит миссию МАГАТЭ в Украине, которая, в частности, будет касаться Запорожской АЭС. И подчеркнул, что представит Зеленскому новый план МАГАТЭ.

По словам Гросси, Украина может рассчитывать на поддержку организации при преодолении последствий Каховской катастрофы.

"Посредством ядерных методик мы определим влияние на питьевую воду, здоровье людей, почвы и водные ресурсы, а также оценим целостность критической инфраструктуры", – уточнил он.

Как изменилась ситуация на ЗАЭС после подрыва дамбы Каховской ГЭС

Ночью 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС (подробно об этом читайте по ссылке ). В Энергоатоме заявили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС, но ситуация контролируемая.

7 июня в мэрии Энергодара отметили, что жителям лучше покинуть город, поскольку ситуация на ЗАЭС может выйти из-под контроля в любой момент.

Также в МАГАТЭ заявили: если темпы падения уровня воды сохранятся, ЗАЭС не сможет перекачивать воду из Каховского водохранилища через два дня.

На вечер 8 июня уровень воды в Каховском водохранилище составлял 12,5 м – ниже так называемой мертвой точки, ниже которой водозабор невозможен. Об этом сообщил глава Укргидроэнерго Игорь Сирота.

Впрочем, вечером 8 июня в МАГАТЭ отметили: по предварительным выводам экспертов, Запорожская АЭС должна иметь возможность откачивать воду из резервуара для охлаждения реакторов после того, как ее уровень опустится ниже критических 12,7 м. Однако для точной информации специалисты МАГАТЭ запросили доступ к месту измерения уровня воды в водохранилище, а также к каналу Запорожской ТЭС, примыкающей к ЗАЭС.

Украина
Запорожская АЕС
МАГАТЕ
Каховская ГЭС
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