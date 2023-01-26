Об этом заявил сегодня, 26 января, генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси.

Вчера примерно в 10 часов утра по местному времени прогремели восемь сильных взрывов, повлекших вибрацию окон офисов завода, а сегодня было слышно еще больше.

Генеральный директор Гросси сказал, что эти признаки боевых действий вблизи ЗАЭС еще больше подчеркивают жизненно важное значение скорейшего согласования и внедрения зоны ядерной безопасности и защиты вокруг площадки. По его словам, зона помогла бы защитить ЗАЭС, убедившись, что она не цель, а также не используется для атак с площадки.

Отметим, что на этой неделе в Брюсселе Генеральный директор также проинформировал ЕС о создании постоянных миссий МАГАТЭ по ядерной безопасности на других ядерных объектах Украины. На прошлой неделе он лично присутствовал на церемонии поднятия флага МАГАТЭ на Южно -Украинской и Ровенской АЭС , а также на Чернобыльской территории. В начале недели подобная миссия МАГАТЭ также прибыла на Хмельницкую АЭС.

"Сейчас МАГАТЭ имеет постоянные группы, размещенные на всех украинских атомных электростанциях и на Чернобыльской. Они оказывают техническую помощь и консультации, оценивают потребности станций и отчитываются о своих выводах нам в Вене. Их присутствие является важной вехой в наших усилиях помочь Украине обеспечить ядерную безопасность под время этой трагической войны", – сказал он.

С момента прибытия на объекты эксперты МАГАТЭ объездили объекты и будут продолжать это делать. Хотя в начале этой недели были заявления о том, что на некоторых объектах хранится военное оборудование, группы не заметили ничего несовместимого с ядерной безопасностью и механизмами безопасности, которые можно ожидать для любого такого ядерного объекта, сказал генеральный директор Гросси.

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