МАГАТЭ в течение двух дней зафиксировало многочисленные мощные взрывы вблизи ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ, присутствующие на Запорожской атомной электростанции, сообщают, что на протяжении 25-26 января за пределами объекта произошли многочисленные мощные взрывы.
Об этом заявил сегодня, 26 января, генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси.
Вчера примерно в 10 часов утра по местному времени прогремели восемь сильных взрывов, повлекших вибрацию окон офисов завода, а сегодня было слышно еще больше.
Генеральный директор Гросси сказал, что эти признаки боевых действий вблизи ЗАЭС еще больше подчеркивают жизненно важное значение скорейшего согласования и внедрения зоны ядерной безопасности и защиты вокруг площадки. По его словам, зона помогла бы защитить ЗАЭС, убедившись, что она не цель, а также не используется для атак с площадки.
Отметим, что на этой неделе в Брюсселе Генеральный директор также проинформировал ЕС о создании постоянных миссий МАГАТЭ по ядерной безопасности на других ядерных объектах Украины. На прошлой неделе он лично присутствовал на церемонии поднятия флага МАГАТЭ на Южно -Украинской и Ровенской АЭС , а также на Чернобыльской территории. В начале недели подобная миссия МАГАТЭ также прибыла на Хмельницкую АЭС.
"Сейчас МАГАТЭ имеет постоянные группы, размещенные на всех украинских атомных электростанциях и на Чернобыльской. Они оказывают техническую помощь и консультации, оценивают потребности станций и отчитываются о своих выводах нам в Вене. Их присутствие является важной вехой в наших усилиях помочь Украине обеспечить ядерную безопасность под время этой трагической войны", – сказал он.
С момента прибытия на объекты эксперты МАГАТЭ объездили объекты и будут продолжать это делать. Хотя в начале этой недели были заявления о том, что на некоторых объектах хранится военное оборудование, группы не заметили ничего несовместимого с ядерной безопасностью и механизмами безопасности, которые можно ожидать для любого такого ядерного объекта, сказал генеральный директор Гросси.
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