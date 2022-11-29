МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех украинских АЭС

Об этом в Twitter сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси.

29 ноября в Бухаресте на встрече дипломатов НАТО Гросси встретился с главой МИД Дмитрием Кулебой.

"Мы продолжаем работать над срочным созданием зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. Я также подтвердил, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС Украины для защиты ее энергетической инфраструктуры", - написал гендиректор МАГАТЭ по результатам встречи.

В результате российских атак 23 ноября все украинские АЭС были аварийно остановлены . Практически вся Украина осталась без света, воды, тепла и связи.

В МАГАТЭ назвали остановку всех украинских АЭС "беспрецедентной" и "чрезвычайно тревожной".

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