МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех украинских АЭС
МАГАТЭ будет следить за энергетической безопасностью Украины, усилив свое присутствие на атомных электростанциях
Об этом в Twitter сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси.
29 ноября в Бухаресте на встрече дипломатов НАТО Гросси встретился с главой МИД Дмитрием Кулебой.
"Мы продолжаем работать над срочным созданием зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. Я также подтвердил, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС Украины для защиты ее энергетической инфраструктуры", - написал гендиректор МАГАТЭ по результатам встречи.
- В результате российских атак 23 ноября все украинские АЭС были аварийно остановлены . Практически вся Украина осталась без света, воды, тепла и связи.
- В МАГАТЭ назвали остановку всех украинских АЭС "беспрецедентной" и "чрезвычайно тревожной".
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