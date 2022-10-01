МАГАТЭ требует пояснений от России из-за задержания гендиректора ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергии обратилось к российским властям с просьбой дать разъяснения в связи с сообщениями о задержании гендиректора Запорожской АЭС
Об этом сообщило агентство Reuters .
"Мы связались с российскими властями и запрашиваем разъяснение", - заявил представитель МАГАТЭ в ответ на запрос в субботу.
Известно, что 30 сентября генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем по дороге от станции до Энергодара.
Его машину остановили, его самого задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении, сообщил президент ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.
Мурашов, как гендиректор ЗАЭС, несет главную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность станции. Его задержание создает опасность эксплуатации крупнейшей в Европе атомной электростанции.
- 15 сентября высший руководящий орган МАГАТЭ, в который входят представители 35 стран ООН, принял резолюцию с требованием к РФ прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции.
- 17 сентября ЗАЭС снова подключили к украинской энергосети . Теперь ЗАЭС получает электроэнергию прямо из национальной сети после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий.
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