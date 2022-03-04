МАГАТЭ создало центр реагирования из-за пожара на Запорожской АЭС
Международное агентство по атомной энергии запустило в круглосуточном режиме Центр инцидентов и чрезвычайных ситуаций
Об этом говорится в сообщении организации в Twitter.
Решение было принято из-за пожара на Запорожской атомной электростанции, вызванного обстрелами российской армии.
"МАГАТЭ запускает свой Центр инцидентов и чрезвычайных ситуаций в режиме круглосуточного реагирования из-за серьезной ситуации на Запорожской АЭС в Украине", – говорится в сообщении.
Кроме этого, министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к министру энергетики США Дженниферу Гренголму с просьбой не допустить ядерную катастрофу и закрыть зону полетов над Украиной в связи с обстрелами российской армией Запорожской АЭС.
- Напомним, ночью 4 марта российские захватчики атаковали крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС. В результате атаки горел учебно-тренировочный корпус, отключен третий энергоблок.
- По состоянию на данный момент пожар на Запорожской АЭС потушили.
- Стало известно, что трое украинских военных погибли и двое получили ранения в результате штурма россиянами ЗАЭС 3 марта, персонал АЭС не пострадал
- Владимир Зеленский обратился к россиянам из-за обстрела Запорожской АЭС.
- Президент Украины требует от мировых лидеров немедленного ужесточения санкций против государства-ядерного террориста и просит закрыть небо над Украиной.
- Также Зеленский просит энергодаров гнать захватчиков.
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