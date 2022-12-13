МАГАТЭ собирается направить постоянные миссии на все АЭС в Украине

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмигаль в телеграмме .

"Демилитаризация Запорожской АЭС - пункт №1 мирного плана президента Владимира Зеленского. Этот вопрос во время встречи в Париже обсудили с руководителем МАГАТЭ", - говорится в сообщении.

По его словам, Рафаэль Гросси сообщил, что в ближайшее время МАГАТЭ направит технические постоянные миссии на все атомные станции в Украине. Независимые эксперты организации будут работать на Запорожской, Ровенской, Хмельницкой, Южно-Украинской, а также на Чернобыльской АЭС. Это значительно повысит техническую и технологическую безопасность.



"Миссии преследуют цель обезопасить станции и фиксировать все возможные попытки внешних воздействий, в частности обстрелы со стороны российского агрессора. Проговорили шаги, необходимые для демилитаризации Запорожской АЭС. Подчеркнул, что нужно как можно быстрее прекратить незаконные действия России в отношении украинской станции", - отметил Шмигаль.

27 ноября президент Энергоатома Петр Котин сообщил , что есть признаки того, что кафиры собираются покинуть ЗАЭС. В Кремле эту информацию опровергли .

2 декабря гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил надежду , что ситуацию вокруг ЗАЭС удастся разрешить до конца года.

6 декабря в Росатоме заявили, что не передадут МАГАТЭ контроль над Запорожской АЭС, поскольку у организации якобы нет мандата на управление ядерными станциями.

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