МАГАТЭ собирается направить постоянные миссии на все АЭС в Украине
Международное агентство по атомной энергии намерено направить постоянные миссии на все атомные станции в Украине в ближайшее время
Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмигаль в телеграмме .
"Демилитаризация Запорожской АЭС - пункт №1 мирного плана президента Владимира Зеленского. Этот вопрос во время встречи в Париже обсудили с руководителем МАГАТЭ", - говорится в сообщении.
По его словам, Рафаэль Гросси сообщил, что в ближайшее время МАГАТЭ направит технические постоянные миссии на все атомные станции в Украине. Независимые эксперты организации будут работать на Запорожской, Ровенской, Хмельницкой, Южно-Украинской, а также на Чернобыльской АЭС. Это значительно повысит техническую и технологическую безопасность.
"Миссии преследуют цель обезопасить станции и фиксировать все возможные попытки внешних воздействий, в частности обстрелы со стороны российского агрессора. Проговорили шаги, необходимые для демилитаризации Запорожской АЭС. Подчеркнул, что нужно как можно быстрее прекратить незаконные действия России в отношении украинской станции", - отметил Шмигаль.
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