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Обзор

МАГАТЭ скрывает правду о безопасности на ЗАЭС, пока ни у Украины, ни у России нет преимущества в войне. Акценты мировых СМИ 28 сентября

Юрий Мартынович
28 сентября, 2023 четверг
10:20
Мир про Украину

В фокусе международных изданий была ситуация на Запорожской АЭС, собственно информация о том, что МАГАТЭ скрывает всю правду о состоянии безопасности на станции, также СМИ сравнивали успехи Украины и России в захвате новых территорий за этот год

На таких темах акцентируют международные издания на утро 28 сентября.

Вагнеровцы снова в Украине, представляют ли они опасность

Фото: Пригожин

Многие СМИ написали о том, что российские войска группы Вагнера вернулись на поле боя. В частности, Politico рассказывает, что украинская разведка раскрыла детали возвращения на фронт старой гвардии Евгения Пригожина.

Несколько сотен бойцов группировки, которой когда-то руководил ныне умерший военачальник Евгений Пригожин, были замечены в боях в рядах разных российских воинских частей на восточном фронте, сообщил полковник Сергей Череватый.

Наемники Вагнера воевали в Украине до мая, когда они наконец-то заняли остатки Бахмута, города Донецкой области, который был разрушен в течение девяти месяцев жестоких боев.

"Вагнеровцы были известны в Украине тем, что безжалостно обезглавливали украинских солдат и убивали мирных жителей", - отмечают в Politico.

После того, как ЧВК "Вагнер" была отведена после прерванного восстания против Кремля в июне под предводительством Пригожина, впоследствии погибшего в авиакатастрофе в августе, многие их войска были либо приняты в Беларуси Лукашенко, либо развернуты в африканских странах, где у России есть интересы .

"Вагнеровцы не прятались. Может, думали, что это испугает наших солдат. Фактически это показало, что России нужно новое мясо для мясорубки", – сказал Череватый, заместитель командующего Восточной группировкой войск Украины по стратегической связи. "С Вагнером, как с организацией покончили в Бахмуте. Теперь их более счастливых солдат отправляют в Африку, где больше денег. Те, кому повезло меньше, возвращаются в Украину".

Он добавил, что украинское прослушивание и разведка были использованы, чтобы подтвердить, что бывшие войска Вагнера вернулись на поле боя в Донбассе, но предупредил: "Мы знаем о них все".

Ранее Центр национального сопротивления Украины сообщал, что на сентябрь в Беларуси осталось менее 1000 наемников ЧВК "Вагнер".

"На данный момент 200 из них остаются инструкторами в спецподразделениях МВД и Минобороны Беларуси. Остальные – это те, кто не желает быть вербованным ни в новые НДС, ни в Минобороны РФ", – сообщили в центре сопротивления со ссылкой на источники на местах.

Заместитель командующего связи украинских войск на Востоке Сергей Череватый заявил CNN, что вернувшиеся в Украину бывшие бойцы Вагнера теперь работают на Минобороны РФ.

"Пока их несколько сотен в нашем направлении, на Восточном фронте, в разных районах", - сказал Череватый.

Но он пытался уменьшить значение их возвращения, сказав, что российским войскам в Украине "сейчас не хватает всех там, поэтому им подойдет любой человек".

Украинские военные, участвующие в наступлении вблизи окруженного города Бахмут, также сообщили CNN, что бывшие войска Вагнера вернулись в этот район.

"Вагнер тоже здесь", – сказал оператор беспилотника с позывным "Грув". "Они вернулись, быстро сменили командиров и вернулись сюда".

Greenpeace предупреждает о состоянии безопасности на ЗАЭС

Окупанти на ЗАЕС

Фото: Энергоатом

В The Guardian написали, что Greenpeace предупреждает о безопасности Запорожской АЭС.

Согласно досье, направленным западным лидерам, международные регуляторы не могут должным образом контролировать объект, находящийся под контролем России. Группа экологической кампании пришла к выводу, что у Международного агентства по атомной энергии слишком мало инспекторов на крупнейшей атомной станции Европы – четыре – и что существует слишком много ограничений в его доступе.

В нем утверждается, что МАГАТЭ "не в состоянии выполнить требования своего мандата", но оно не готово признать это публично, и в результате то, что оно описывает как нарушение Россией принципов безопасности, не озвучивается.

Шон Берни и Ян Ванде Путте, ядерные специалисты из Greenpeace, заключают: "МАГАТЭ рискует нормализовать то, что остается опасным ядерным кризисом, беспрецедентным в истории ядерной энергетики, преувеличивая свое фактическое влияние на события на Земле".

Огромная Запорожская АЭС с шестью реакторами была захвачена Россией в начале марта 2022 года и находится на передовой войне. Она расположена на реке Днепр в центральной Украине, а украинские войска занимают берег напротив реки, оставляя завод в поле зрения военных обеих сторон.

Российские войска расположились на заводе, потенциально численностью 500-600 человек согласно сообщениям в начале войны. На изображениях 2022 видно наличие бронетехники. Иногда АЭС подвергалась нападениям, в частности, в августе 2022 года, когда обстрел пробил дыры в крыше хранилища.

МАГАТЭ отказалось прямо комментировать отчет Greenpeace, но подчеркнуло, что он имеет инспекторов на месте с сентября 2022 года, и что без их присутствия "мир не имел бы независимого источника информации о крупнейшей атомной электростанции в Европе".

Все шесть реакторов остановлены, и, согласно данным МАГАТЭ, беспокойство относительно того, было ли достаточно воды для охлаждения после уничтожения россиянами дамбы в Новой Каховке ниже по июню, было снято благодаря бурению новых скважин.

Но остается тревога относительно возможной новой вспышки боев на АЭС, поскольку Украина стремится вернуть территорию в своем контрнаступлении.

Выводы Greenpeace дополняются военной оценкой из открытого источника, написанной McKenzie Intelligence. Большинство российских войск и оборонительных сооружений на месте, вероятно, скрыты, и инспекторы сообщают о доказательствах того, что некоторые районы завода заминированы, хотя неясно, насколько сильно.

Российские военные, вероятно, "будут использовать близость атомной электростанции как щит" для сдерживания контрбатарейного огня, пишут Берни и Ванде Путте, что является нарушением, как они утверждают, пяти принципов безопасности МАГАТЭ, впервые объявленных его генеральным директором Рафаэлем Гросси на Совете в мае.

В этом году ни у Украины, ни у России нет преимущества в захвате территорий

ЗСУ, контрнаступ

Фото: GeneralStaff.ua

В New York Times написали лонгрид о том, кто в этом году завоевал больше территории в Украине. Их ответ – никто. Хотя обе стороны предприняли амбициозные наступательные действия, линия фронта почти не сдвинулась. После 18 месяцев войны прорыв выглядит сложнее, чем когда-либо.

С зимы линия фронта в Украине практически не изменилась. Цель России была захватить весь Донбасс, но пошла только на шаг вперед. В контрнаступлении Украина добилась минимальных успехов. Плотные русские минные поля и укрепления делают каждую атаку очень дорогой.

Несмотря на девять месяцев кровопролитных боев, с начала года менее 500 квадратных миль территории перешли из рук в руки. Продолжительная тупиковая ситуация может ослабить поддержку Украины Западом.

"Обе стороны начали год с высокими амбициями: Россия хотела захватить восточный Донбасс, а Украина преследовала расколоть российские войска наступлением на юге. Ни одно наступление не пошло по плану. Линия фронта, после месяцев изнурительных боев и значительных потерь, остается почти неизменной", – констатируют в журналисты.

Согласно анализу данных Института изучения войны, проведенного New York Times, в августе из рук в руки перешло меньше территории, чем в любой другой месяц войны. В то время как Украина добилась небольших успехов на юге, Россия в целом заняла чуть больше территории, преимущественно на северо-востоке.

По всей линии фронта за каждый километр территории велась жестокая борьба, без повторения стремительного прорыва Киева в Харькове в сентябре прошлого года, когда оборона России упала после внезапной украинской контратаки.

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