МАГАТЭ сформировало миссию, посетившую ЗАЭС, - The New York Times
Международное агентство по атомной энергии уже определилось с участниками делегации, посетившей Запорожскую АЭС
Об этом сообщает The New York Times.
По информации источника, делегацию, которая посетит Запорожскую АЭС, возглавит глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В участники миссии вошли еще 13 экспертов из разных стран.
В миссии не примут участие эксперты из США и Великобритании. Россия назвала эти страны "предвзятыми в их поддержке Украины" и заблокировала доступ на ЗАЭС.
ЗАЭС посетят представители Албании, Франции, Италии, Иордании, Мексики, Польши, Литвы, Сербии, Китая и Северной Македонии.
- 22 августа в результате обстрелов российских захватчиков во временно оккупированном городе Энергодар погиб работник Запорожской атомной электростанции
- 25 августа временно оккупированная Запорожская атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии . На шестом энергоблоке сработала аварийная защита. 26 августа один из остановленных энергоблоков Запорожской АЭС подключили к энергосети
- Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует договориться и посетить Запорожскую атомную электростанцию до 5 сентября .
- 26 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул , что Россия должна обеспечить беспрепятственный ремонт линий электропередачи и полное подключение Запорожской АЭС к украинской энергосети.
- 26 августа, в 14:04 к сети подключили первый из остановленных энергоблоков
- 27 августа на Запорожской АЭС к украинской сети подключили второй энергоблок
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.32
-
EUR
Покупка 39.41Продажа 40.45
- Актуальное
- Важное