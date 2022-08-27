Об этом сообщает The New York Times.

По информации источника, делегацию, которая посетит Запорожскую АЭС, возглавит глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В участники миссии вошли еще 13 экспертов из разных стран.

В миссии не примут участие эксперты из США и Великобритании. Россия назвала эти страны "предвзятыми в их поддержке Украины" и заблокировала доступ на ЗАЭС.

ЗАЭС посетят представители Албании, Франции, Италии, Иордании, Мексики, Польши, Литвы, Сербии, Китая и Северной Македонии.

22 августа в результате обстрелов российских захватчиков во временно оккупированном городе Энергодар погиб работник Запорожской атомной электростанции

25 августа временно оккупированная Запорожская атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии . На шестом энергоблоке сработала аварийная защита. 26 августа один из остановленных энергоблоков Запорожской АЭС подключили к энергосети

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует договориться и посетить Запорожскую атомную электростанцию до 5 сентября .

26 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул , что Россия должна обеспечить беспрепятственный ремонт линий электропередачи и полное подключение Запорожской АЭС к украинской энергосети.

26 августа, в 14:04 к сети подключили первый из остановленных энергоблоков

27 августа на Запорожской АЭС к украинской сети подключили второй энергоблок

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb