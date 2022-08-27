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МАГАТЭ сформировало миссию, посетившую ЗАЭС, - The New York Times

27 августа, 2022 суббота
23:10
Мир

Международное агентство по атомной энергии уже определилось с участниками делегации, посетившей Запорожскую АЭС

Об этом сообщает The New York Times.

По информации источника, делегацию, которая посетит Запорожскую АЭС, возглавит глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В участники миссии вошли еще 13 экспертов из разных стран.

В миссии не примут участие эксперты из США и Великобритании. Россия назвала эти страны "предвзятыми в их поддержке Украины" и заблокировала доступ на ЗАЭС.

ЗАЭС посетят представители Албании, Франции, Италии, Иордании, Мексики, Польши, Литвы, Сербии, Китая и Северной Македонии.

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Украина
Россия
война с Россией
оккупированные территории
ядерная безопасность
Запорожская область
Запорожская АЕС
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