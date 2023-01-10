МАГАТЭ развернет мониторинговые миссии на всех украинских АЭС, – глава Госатомрегулирования Кориков
В ближайшее время постоянные мониторинговые миссии Международного агентства по атомной энергии развернут на всех украинских АЭС
Об этом на брифинге в Медиацентре "Украина-Укринформ" сообщил и.о. председателя Госатомрегулирования – Главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков.
Он рассказал, что Украина предложила МАГАТЭ устроить постоянные мониторинговые миссии на действующих украинских атомных электростанциях, а также на находящейся на этапе снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС.
"Главная цель этих миссий – мониторинг состояния ядерной и радиационной безопасности на ядерных установках в условиях войны. Находясь постоянно на украинских АЭС, представители МАГАТЭ смогут стать свидетелями происходящего в режиме реального времени. Например, как влияют на безопасность ядерных установок целенаправленные ракетные удары российских войск по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Напомню, что 23 ноября в результате ракетной атаки все энергоблоки украинских АЭС были отключены - сработала аварийная защита", - отметил Олег Кориков.
Он добавил, что МАГАТЭ согласилось с предложением украинской стороны, поэтому в ближайшее время постоянные мониторинговые миссии агентства развернут на всех украинских АЭС.
- Олег Кориков также рассказал , что рашисты превратили Запорожскую АЭС в военную и ремонтную базу, а также пытаются назначить там "эксплуатационную организацию"
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