Об этом на брифинге в Медиацентре "Украина-Укринформ" сообщил и.о. председателя Госатомрегулирования – Главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков.

Он рассказал, что Украина предложила МАГАТЭ устроить постоянные мониторинговые миссии на действующих украинских атомных электростанциях, а также на находящейся на этапе снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС.

"Главная цель этих миссий – мониторинг состояния ядерной и радиационной безопасности на ядерных установках в условиях войны. Находясь постоянно на украинских АЭС, представители МАГАТЭ смогут стать свидетелями происходящего в режиме реального времени. Например, как влияют на безопасность ядерных установок целенаправленные ракетные удары российских войск по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Напомню, что 23 ноября в результате ракетной атаки все энергоблоки украинских АЭС были отключены - сработала аварийная защита", - отметил Олег Кориков.

Он добавил, что МАГАТЭ согласилось с предложением украинской стороны, поэтому в ближайшее время постоянные мониторинговые миссии агентства развернут на всех украинских АЭС.

Олег Кориков также рассказал , что рашисты превратили Запорожскую АЭС в военную и ремонтную базу, а также пытаются назначить там "эксплуатационную организацию"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb