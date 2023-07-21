МАГАТЭ проводит ротацию экспертов на всех АЭС в Украине
МАГАТЭ на этой неделе провело ротацию персонала на Чернобыльской АЭС, вскоре произойдет смена экспертов и других атомных электростанций в Украине
Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.
"С января этого года МАГАТЭ имеет постоянное присутствие на всех атомных электростанциях Украины - на Хмельницкой (ХАЭС), Ровенской (РАЭС), Южноукраинской (ЮУАЭС) и Чернобыльской (ЧАЭС). Эксперты МАГАТЭ сообщают, что, несмотря на трудности, АЭС продолжают соблюдать график работы.
Эксперты также подтверждают отсутствие проблем, связанных с ядерной безопасностью на 20 июля на всех украинских АЭС.
- Напомним, в начале июля миссия МАГАТЭ осмотрела охлаждающие пруды и еще несколько объектов на ЗАЭС, признаков взрывчатки не обнаружено.
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