МАГАТЭ проверит безопасность Чернобыля и трех действующих АЭС в Украине
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Международное агентство по атомной энергии в ближайшие недели направит миссии по ядерной безопасности на 3 действующих атомных электростанции Украины, а также на Чернобыльскую АЭС.
Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.
"По просьбе Украины между правительством и МАГАТЭ была достигнута договоренность о направлении групп экспертов агентства по ядерной и физической ядерной безопасности на Южноукраинскую, Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции (АЭС)".
Сообщается, что МАГАТЭ также направит свою такую же экспертную миссию в Чернобыль.
"В то время, когда мир прикован к нестабильной ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции, мы не должны забывать о других ядерных объектах, расположенных в стране, которая находится в состоянии войны", - сказал Гросси.
На начальном этапе каждая миссия будет длиться около недели, а за ними могут следовать другие, если это будет необходимо.
- Напомним, первая миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье 31 августа.
- Также в начале ноября МАГАТЭ распространило отчет, в котором полностью опровергло фантазии России по поводу "грязной бомбы" в Украине.
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