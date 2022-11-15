МАГАТЭ проверит безопасность Чернобыля и трех действующих АЭС в Украине

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

"По просьбе Украины между правительством и МАГАТЭ была достигнута договоренность о направлении групп экспертов агентства по ядерной и физической ядерной безопасности на Южноукраинскую, Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции (АЭС)".

Сообщается, что МАГАТЭ также направит свою такую же экспертную миссию в Чернобыль.

"В то время, когда мир прикован к нестабильной ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции, мы не должны забывать о других ядерных объектах, расположенных в стране, которая находится в состоянии войны", - сказал Гросси.

На начальном этапе каждая миссия будет длиться около недели, а за ними могут следовать другие, если это будет необходимо.

Напомним, первая миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье 31 августа.

Также в начале ноября МАГАТЭ распространило отчет, в котором полностью опровергло фантазии России по поводу "грязной бомбы" в Украине.

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