МАГАТЭ проверило Южноукраинскую АЭС

Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования.

В рамках соглашения между Украиной и МАГАТЭ в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия Международное агентство по атомной энергии с участием инспектора Госатомрегулирования проверило Южноукраинскую АЭС. Речь шла об обнаружении незаявленного ядерного материала. В ходе проверки, продолжавшейся с 7 по 9 ноября, такого материала – как и признаков незадекларированной ядерной деятельности – не обнаружили.

В основе таких проверок есть фейковые заявления России о "грязных бомбах".

3 ноября МАГАТЭ провело очередную ротацию инспекторов на оккупированной ЗАЭС

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