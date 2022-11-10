МАГАТЭ проверило Южноукраинскую АЭС
С 7 по 9 ноября Международное агентство по атомной энергии проверяло Южноукраинскую АЭС на незаявленный ядерный материал
Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования.
В рамках соглашения между Украиной и МАГАТЭ в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия Международное агентство по атомной энергии с участием инспектора Госатомрегулирования проверило Южноукраинскую АЭС. Речь шла об обнаружении незаявленного ядерного материала. В ходе проверки, продолжавшейся с 7 по 9 ноября, такого материала – как и признаков незадекларированной ядерной деятельности – не обнаружили.
В основе таких проверок есть фейковые заявления России о "грязных бомбах".
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