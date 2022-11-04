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МАГАТЭ провело очередную ротацию инспекторов на оккупированной ЗАЭС

4 ноября, 2022 пятница
04:26
война с Россией

Новая группа из четырех экспертов Международного агентства по атомной энергии прибыла 3 ноября в Запорожскую атомную электростанцию

Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Специалисты заменили четырех коллег, работавших на площадке в течение четырех недель. Новая команда станет третьей на ЗАЭС за последние два месяца.

"Благодаря поддержке всех заинтересованных сторон несколько часов назад, мы смогли успешно провести ротацию персонала на Запорожской атомной электростанции. Их присутствие означает, что мир знает, что происходит на этой большой атомной электростанции, расположенной посреди зоны боевых действий", - отметил Гросси.

Он поблагодарил коллег "за их решительность и смелость в выполнении важных мер безопасности и гарантий на ЗАЭС".

  • Напомним, первая миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье 31 августа.
  • Также накануне МАГАТЭ распространило отчет, в котором полностью опровергло фантазии России по поводу "грязной бомбы" в Украине.

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оккупированные территории
ядерная безопасность
Запорожская АЕС
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