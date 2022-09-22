Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

"С 21 по 22 сентября в Институте ядерных исследований НАН Украины и ГСП "Чернобыльская АЭС" была успешно проведена инспекция Международного агентства по атомной энергии в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия", - говорится в сообщении .

Сегодня, 22 сентября, в Институте ядерных исследований Национальной академии наук Украины инспекторам МАГАТЭ предоставили дополнительный доступ в соответствии с требованиями дополнительного протокола, пишут в пресс-службе Госатомрегулирования.

Главная цель проведения этих инспекций: "Проверка отсутствия незаявленного ядерного материала, информации о конструкции ядерной установки и незаявленной ядерной деятельности".

15 сентября высший руководящий орган МАГАТЭ, в который входят представители 35 стран ООН, принял резолюцию с требованием к РФ прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил 77-ю Генассамблею ООН для консультаций по зоне ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС.

Ученый Института радиоактивности окружающей среды Фукусимского университета Марк Железняк убежден, что стабилизировать ситуацию вокруг Запорожской АЭС могут только международные организации во главе с МАГАТЭ.

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