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МАГАТЭ проведет проверку двух украинских АЭС

4 мартa, 2022 пятница
21:02
Мир

Международное агентство по атомной энергии проведет проверку двух украинских АЭС

Об этом сообщает Энергоатом в Twitter.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже сообщил украинскую сторону, что агентство планирует прибыть в Украину для проверки АЭС в связи с обстрелом оккупантами Запорожской атомной станции.

Кроме Запорожья планируется провести проверку в зоне ЧАЭС.

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война с Россией
русская агрессия
Запорожская АЕС
война
МАГАТЭ
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