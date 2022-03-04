МАГАТЭ проведет проверку двух украинских АЭС

Об этом сообщает Энергоатом в Twitter.



Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже сообщил украинскую сторону, что агентство планирует прибыть в Украину для проверки АЭС в связи с обстрелом оккупантами Запорожской атомной станции.



Кроме Запорожья планируется провести проверку в зоне ЧАЭС.

Гендиректор МАГАТЭ заявил, что готов поехать на Чернобыльскую атомную электростанцию, чтобы убедиться в соблюдении правил безопасности сторонами.