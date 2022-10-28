МАГАТЭ проинспектирует два объекта в Украине на этой неделе

Об этом сообщили в пресс-службе МАГАТЭ.

"Инспекторы МАГАТЭ проведут независимую проверку в этих местах в соответствии с соглашением Украины о гарантиях, чтобы выявить любое перенаправление находящегося под гарантиями ядерного материала, любое незаявленное производство или обработку ядерного материала в двух местах и ​​убедиться, что нет незаявленных ядерных материалов и деятельности", – сказал генеральный директор Гросси.

Он добавил, что сразу после завершения проверок инспекторы сообщат о своих выводах в соответствии со стандартной практикой гарантий. Однако, учитывая интерес и срочность этого вопроса, также они предоставят Совету управляющих МАГАТЭ, а сразу после этого – общественности.

Украина подала запрос и предложила МАГАТЭ провести верификацию Института ядерных исследований НАН и Восточного горно-обогатительного комбината после того, как Российская Федерация заявила о деятельности, связанной с возможным производством "грязной бомбы" в двух местах, находящихся под гарантиями МАГАТЭ и регулярно посещают инспекторы организации. Целью нового визита является выявление любой возможной незаявленной ядерной деятельности и материалов, связанных с разработкой "грязных бомб". Месяц назад инспекторы МАГАТЭ проверили одно из двух мест, там не было обнаружено ни одной незаявленной ядерной деятельности или материалов.

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