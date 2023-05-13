МАГАТЭ планирует представить соглашение по защите ЗАЭС до конца месяца, - Reuters

Об этом сообщает Reuters.

В разговоре с журналистами Гросси сказал, что он "продолжает интенсивные переговоры со всеми привлеченными сторонами по обеспечению защиты Запорожской атомной электростанции".

По информации источников Reuters, Украина поддерживает соглашение по безопасности ЗАЭС, однако позиция России остается непонятной.

Собеседники издания из дипломатических кругов рассказали, что Гросси планирует обнародовать пункты относительно защиты ЗАЭС, которые к тому времени должны быть поддержаны РФ и Украиной.

По данным издания, планы Гросси по ЗАЭС несколько раз менялись из-за критики со стороны Украины и РФ: первоначальный план заключался в создании "защитной зоны" вокруг станции, но затем от этой идеи отказались. В настоящее время МАГАТЭ хочет запретить размещение тяжелого оружия на территории атомной станции, но пока нет понимания, что именно считать тяжелым оружием.

Собеседники издания сообщили, что предложения МАГАТЭ также должны включать в себя отсутствие военного персонала на ЗАЭС, но Россия продолжает настаивать на том, что вооруженные люди там не подпадают под категорию военных: РФ утверждает, что станцию охраняют сотрудники Росгвардии.

Еще одно положение плана запрещает давление и нападения на украинских сотрудников станции.