МАГАТЭ планирует посетить Запорожскую АЭС до 5 сентября, - Bloomberg

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, члены миссии будут иметь более широкие полномочия, чем обычно. На станцию планируют приехать как ядерные специалисты, так и специалисты по безопасности и охране.

Сначала в МАГАТЭ планировали посетить ЗАЭС только для того, чтобы убедиться, что запасы обогащенного урана не пропали со станции во время войны. Однако появление в составе членов миссии специалистов по безопасности может свидетельствовать о том, что в МАГАТЭ планируют также проанализировать последствия обстрелов ЗАЭС, которые могут быть использованы для определения виновников обстрелов.

В среду директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси общался с представителями Росатома - они должны были обсудить детали миссии. Она отправится через подконтрольную Украине территорию, а затем окажется недалеко от ЗАЭС и Энергодара. Скорее всего, члены МАГАТЭ отправятся туда через реку Днепр.

22 августа в результате обстрелов российских захватчиков во временно оккупированном городе Энергодар погиб работник Запорожской атомной электростанции

25 августа временно оккупированная Запорожская атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии. На шестом энергоблоке сработала аварийная защита.

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