МАГАТЭ планирует посетить Запорожскую АЭС до 5 сентября, - Bloomberg
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует договориться и посетить Запорожскую атомную электростанцию до 5 сентября
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным издания, члены миссии будут иметь более широкие полномочия, чем обычно. На станцию планируют приехать как ядерные специалисты, так и специалисты по безопасности и охране.
Сначала в МАГАТЭ планировали посетить ЗАЭС только для того, чтобы убедиться, что запасы обогащенного урана не пропали со станции во время войны. Однако появление в составе членов миссии специалистов по безопасности может свидетельствовать о том, что в МАГАТЭ планируют также проанализировать последствия обстрелов ЗАЭС, которые могут быть использованы для определения виновников обстрелов.
В среду директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси общался с представителями Росатома - они должны были обсудить детали миссии. Она отправится через подконтрольную Украине территорию, а затем окажется недалеко от ЗАЭС и Энергодара. Скорее всего, члены МАГАТЭ отправятся туда через реку Днепр.
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