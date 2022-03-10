МАГАТЭ перестало получать сигналы с оккупированной Запорожской АЭС

Об этом говорится в заявлении Гендиректора МАГАТЭ Мариано Гросси, передает "Эспрессо.TV".

В МАГАТЭ перестали дистанционно поступать данные уже с двух оккупированных россиянами АЭС – Чернобыльской и Запорожской.

Мариано Гросси заявил о своей обеспокоенности внезапным прекращением поступления таких данных в штаб-квартиру МАГАТЭ в Вене из этих двух объектов, на которых находится большое количество ядерного материала в виде отработанного или свежего ядерного топлива и ядерного материала других типов. Причину сбоя в передаче данных по гарантиям не удалось оперативно установить.

В МАГАТЭ продолжают поступать соответствующие данные из других ядерных объектов в Украине, в том числе из трех других атомных электростанций.

Напомним, 7 марта сообщалось, что на захваченной Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения российские военные нарушают требования радиационной безопасности.

9 марта МАГАТЭ перестало получать данные от системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС.

Позже Укрэнерго сообщило, что ЧАЭСполностью обесточена в результате действий российских оккупантов. Из-за боевых действий возобновить электроснабжение невозможно.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил об угрозе утечки радиации через 48 часов из-за обесточивания ЧАЭС и призвал международное сообщество немедленно потребовать от России прекратить огонь.

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