МАГАТЭ отказалось от создания демилитаризованной зоны на ЗАЭС: предлагает другой вариант
Создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции больше не рассматривается
Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время выступления на семинаре в Американском неправительственном совете по международным отношениям, сообщает РБК-Украина.
"Создание демилитаризованной зоны вокруг атомной станции в Запорожье принесет дополнительные сложности, например, чрезвычайно трудно будет осуществлять процесс верификации - в одной миле (около 1,6 км) от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной. Поэтому мы больше не рассматриваем этот вариант", - заявил Гросси.
По его словам, теперь МАГАТЭ потребует прекращения боевых действий вокруг атомной электростанции.
- Напомним, 22 марта МАГАТЭ сообщило об угрозе отключения ЗАЭС от последней резервной линии электропередач.
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