МАГАТЭ отчитается в ООН о миссии на Запорожской АЭС во вторник, 6 сентября

Об этом он заявил на пресс-конференции в аэропорту Вены по возвращении из Украины.

"Сейчас мы пытаемся дать углубленную оценку ситуации. И я планирую сделать предварительный отчет на следующей неделе, как только у нас будет полная картина", - сказал Гросси, отвечая на вопрос, когда он сделает отчет о поездке на ЗАЭС для совета управляющих МАГАТЭ.

Он добавил, что во вторник также отчитается перед Советом Безопасности ООН "о наших выводах и происходящем".

По словам гендиректора МАГАТЭ, сейчас на Запорожской АЭС сложилась "уникальная и беспрецедентная" ситуация, когда "есть украинская атомная станция, контролируемая российскими оккупационными силами".

На вопрос, узнало ли МАГАТЭ по результатам визита чего-то нового, Гросси ответил: "Мы знали много, но, конечно, наша работа – это инспектирование. И разница между быть там и не быть – это как разница между днем и ночью. Поэтому у нас было много информации о разных вещах, но теперь у меня и моих технических экспертов есть возможность оценить их серьезность".

По словам Гросси, теперь МАГАТЭ знает "намного больше" и продолжает получать больше информации, учитывая, что часть экспертов осталась на Запорожской АЭС.

Также он отметил, что вопрос возвращения ЗАЭС под контроль Украины – "вне возможностей" МАГАТЭ, которое занимается инспектированием и техническими вопросами.

При этом Гросси не упомянул о необходимости создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС. На вопрос журналистов о критике МАГАТЭ со стороны Украины за отсутствие таких призывов он заявил, что каждое государство "вправе ожидать, что Агентство будет говорить то, что ему хотелось бы".

2 сентября сотрудник ЗАЭС рассказал , что кафиры водили миссию МАГАТЭ только своим маршрутом по станции: "Это был цирк".

Первыми выводами о пребывании на ЗАЭС поделился глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По словам президента Зеленского, кафиры пытались превратить миссию МАГАТЭ в бесплодную экскурсию по ЗАЭС.

Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС состоялась 1 сентября. Гросси назвал ее "технической".

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