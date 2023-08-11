МАГАТЭ объявила победителей конкурса комиксов "Семена в Космосе"

Об этом говорится на сайте МАГАТЭ.

Отмечается, что более 70 тысяч художников со всего мира представили проекты на конкурс комиксов "Семена в космосе". этот конкурс создан для того, чтобы вдохновить следующее поколение экспертов в области ядерной науки и технологий.

По данным организации, победителем стала 17-летняя Симаб Фатима из Пакистана. Она сделала рисунки тушью и акварелью, они послужат вдохновением для создания комикса, рассказывающего о том, как космическое излучение и строгие условия космоса могут способствовать выращиванию лучших культур для продовольственной безопасности на Земле.

"Этот первый в своем роде проект дал нам возможность привлечь молодежь к открытию того, как ядерные методы вносят увлекательный вклад в астробиологию и помогают выводить новые сорта растений, адаптированных к изменению климата", - сказала директор Офис общественной информации и коммуникаций МАГАТЭ Софи Буто де ла Комб.