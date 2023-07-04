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МАГАТЭ обнародовало отчет о сбросе очищенной воды с АЭС Фукусимы в океан

4 июля, 2023 вторник
12:40
Мир

Премьер-министр Фумио Кишида во вторник заявил руководителю Международного агентства по атомной энергии, что Япония "искренне отреагирует" на обзор организации относительно плана страны по сбросу очищенной радиоактивной воды с атомной электростанции Фукусима

Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ.

Во время встречи в Токио генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал обзор, который он представил Кишиде, "целенаправленным, научным и беспристрастным", заявив, что его результаты "имеют все элементы" для того, чтобы Япония приняла решение о "следующей фазе".

В отчете МАГАТЭ утверждает, что сброс очищенной воды будет иметь "незначительное радиологическое влияние на людей и окружающую среду".

Отмечается, что правительство Кишиды изучит оценку МАГАТЭ, прежде чем принять решение о сроках сброса воды, прошедшей через передовую систему обработки жидкости, которая удаляет большинство радионуклидов, кроме трития.

Вода будет разбавлена морской водой до одной 40-й концентрации, разрешенной японскими стандартами безопасности, прежде чем она будет выпущена через подводный тоннель.

Ранее во вторник Гросси провел переговоры с министром иностранных дел Японии Йошимасом Хаяши по этому вопросу в рамках первой из серии встреч, запланированных на этот день с японскими официальными лицами.

"Что касается безопасного сброса очищенной воды, Япония продолжит давать детальные объяснения международному сообществу в условиях прозрачности, на основе научных доказательств", - заявил Хаяши на пресс-конференции.

В своем предварительном отчете МАГАТЭ заявило, что ни оно, ни посторонние лаборатории "не обнаружили никаких дополнительных радионуклидов на значительных уровнях", добавив, что процедуры отбора проб и аналитические методы оператора станции Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. были должными и отвечали поставленным целям.

МАГАТЭ также одобрило проверку плана сброса, проведенную Японским агентством по ядерному регулированию.

Между тем, Китай и Россия выступили против плана сброса, а также местные рыбаки, обеспокоенные потенциальным репутационным ущербом для их продукции.

Гросси также посетит Южную Корею с пятницы по воскресенье, сообщило во вторник южнокорейское правительство, где, как ожидается, оно проинформирует правительство об отчете.

В 2021 году МАГАТЭ согласилось провести проверку безопасности плана сброса воды, обработанной ALPS.

Во время своего четырехдневного пребывания в Японии Гросси также откроет офис МАГАТЭ на месте атомной электростанции "Фукусима-1", которая, по данным агентства, была разрушена мощным землетрясением и последовавшим за ним цунами в марте 2011 года.

По данным TEPCO, в новом полевом офисе будут размещены сотрудники рабочей группы МАГАТЭ, проводившей проверку безопасности, примерно в то время, когда начнется сброс воды.

  • Напомним, 19 мая 2022 года сообщалось о том, что ядерный регулятор Японии одобрил планы оператора разрушенной атомной станции "Фукусима" по сбросу очищенных радиоактивных сточных вод в море в следующем году.
Россия
Китай
Япония
МАГАТЕ
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