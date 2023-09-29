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Эксклюзив

"МАГАТЭ не сможет обеспечить безопасность на ЗАЭС": эксперт по атомной энергетике Литвинский назвал потребности станции

29 сентября, 2023 пятница
19:24
Война с Россией

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), не может контролировать безопасность на временно захваченной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Такое мнение высказал эксперт по атомной энергетике Людвиг Литвинский в эфире телеканала "Еспресо".

"Полную безопасность может гарантировать только собственный персонал, который там работает. На сегодняшний день часть барьеров безопасности разрушена и ситуация, которая сложилась в марте прошлого года, сохраняется и будет сохраняться пока там присутствуют россияне. Станция должна находиться под контролем нашего органа ядерного регулирования и под управлением нашей эксплуатационной организации", - сообщил Литвинский.

По его словам, российский персонал некомпетентен с точки зрения эксплуатации. Но поскольку там есть россияне, имеющие соответствующие специальности и опыт, в режиме остановленной станции опасность все же меньше.

Эксперт по атомной энергетике рассказал о ситуации на ЗАЭС по состоянию на сегодняшний день.
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"Сейчас 5 блоков находятся в режиме холодного останова, а 1 блок в состоянии горячего. Это опасный режим, поскольку поддерживается высокая температура и высокое давление в первом контуре", - пояснил Людвиг Литвинский.

Принудительное охлаждение обязательно для АЭС, поэтому она остается опасной даже в полностью остановленном состоянии, говорит эксперт.

"Единственное безопасное состояние – когда активная зона разгружена. Это можно сделать, такой процесс происходит раз в десяток лет при обследовании состояния корпуса реактора. Но такого сейчас на ЗАЭС нет", – добавил Людвиг Литвинский.

Что известно о ситуации на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

Российские оккупанты 24 июля перевели четвертый энергоблок Запорожской атомной электростанции в состояние "горячий останов", что является нарушением международного ядерного законодательства.

А 25 июля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало на окраине площадки Запорожской атомной электростанции противопехотные мины.

29 июля в МАГАТЭ сообщили, что после того, как четвертый энергоблок на оккупированной Запорожской АЭС перевели в горячий останов, был охлажден пятый энергоблок.

Эксперты МАГАТЭ 4 августа заявили, что не заметили мин или взрывчатки на крышах двух реакторных зданий ЗАЭС. К другим они не получили доступ.

9 сентября МАГАТЭ допустило усиление военной активности в районе Запорожской атомной электростанции из-за многочисленных взрывов в течение последней недели.

Накануне, 28 сентября, стало известно, что Украина вошла в состав Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии на 2023-2025 годы. Это один из двух руководящих органов МАГАТЭ.

Экологическая организация Greenpeace обнародовала выводы, где утверждает: международные регулирующие органы не в состоянии эффективно присматривать за безопасностью на ЗАЭС, которая находится под контролем российских оккупантов. Это создает угрозу потенциально опасной ядерной ситуации на станции.

28 сентября, на 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ 69 стран одобрили резолюцию, инициированную Канадой, Финляндией и Коста-Рикой относительно немедленного возвращения ЗАЭС под полный контроль Украины.

Новости
Украина
Россия
Енергия
окупанти
Запорожская АЕС
МАГАТЕ
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